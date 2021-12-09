Платформенных рабочих разобьют на два класса c разными правами

Еврокомиссия должна дать ответ на острый вопрос современных трудовых отношений: кого из тех, кто предоставляет свои услуги с помощью онлайн-платформ считать наёмными работниками, а кто самозанятыми? В четверг Брюссель назвал ряд критериев для определения принадлежности платформенных трудящихся к этим двум категориям.

Дело идёт к тому, что те же права и социальную защиту, какая есть у штатных сотрудников фирм, получат 4 млн европейцев со свободой выбора занятий и гибким графиком. Среди них, например, водители сервиса Uber и курьеры по доставке еды.

«Средний возраст этих фрилансеров всё еще довольно низок – 20 c небольшим лет. Но теперь и люди немного старше берут такую работу как свою основную, - сказал еврокомиссар по вопросам занятости Николас Шмит. - Это аргумент в пользу того, что когда для людей такая работа становится главной, им должны быть обеспечены условия как при наличии постоянного контракта. Если им надо кормить семью, при несчастном случае или болезни, они должны быть защищены ».

Для получения статусу нанятого служащего нужно соответствовать двум из следующих требований.

- иметь фиксированный уровень оплаты труда;

- являться на свой пост или маршрут по расписанию;

- подвергаться электронной проверке на производительность;

- не иметь свободы выбора рабочих часов;

- и не получать побочного дохода (кроме исключительных случаев).

Тех, кого реклассифицируют как таких наёмных трудящихся, получат больше социальных прав, участие в коллективных переговорах за увеличение оплаты, пособия по безработице в случае увольнения и пенсионные накопление пенсии на старость.

Секретарь Европейской конфедерации профсоюзов считает, что выиграна битва, но ещё не война:

«Мы приветствуем предложенную директиву, - сказал Людовик Воет. - У нее есть сильные основы, хорошие инструменты и возможности для надежной реализации. Но мы должны обеспечить, чтобы презумпция обладания этими правами была применима ко всем платформам, и чтобы работодатель не мог менять по своему усмотрению условия, общие для всех ".

Сами платформы уже пожаловались на инициативу Еврокомиссии. Крупнейшая компания доставки Delivery Platforms Europe заявила, что из-за реклассификации в масштабах ЕС 250 тыс курьеров могут прекратить выполнение заказов, когда почувствуют, что их лишили гибкости и независимости.