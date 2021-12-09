Бустерная прививка через три месяца

Введение бустерной дозы прививки от коронавируса возможно уже через три месяца после завершения первичной вакцинации .С такой рекомендацией выступило Европейское агенство лекарственных средств.

Ранее европейский регулятор одобрил комбинирование профилактических препаратов. Окончательные решения при этом оставлены на усмотрение национальных регуляторных органов.

"Текущая рекомендация заключается в том, чтобы вводить бустерную дозу через шесть месяцев. Но доступная на данный момент информация свидетельствует, что бустеры могут вводиться уже через три месяца после завершения первичной вакцинации, если такой короткий период представляется желательным с точки зрения общественного здравоохранения", — заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

В ВОЗ обязательную вакцинацию называют крайней мерой, но власти Австрии решили, что это требование будет распространяться на всех жителей страны в возрасте с 14 лет. Исключения будут сделаны для беременных, в течение шести месяцев для переболевших и тех, кому противопоказана прививка.

"В течении нескольких недели мы вели бесчисленные дискуссии с представителями молодежи , пожилых граждан, религиозных объединений, с медицинским работниками, учеными, социологами и экономистами. И в этих разговорах прослеживалась четкая тенденция — Австрии необходима обязательная вакцинация, чтобы покончить с пандемией ", — заявила Каролине Эдштадлер, министр по конституционным вопросам Австрии.

Власти Португалии оштрафовали 21 авиакомпанию и около 600 пассажиров за нарушение санитарных требовани. С 1-го декабря все прибывающие в аэропорты путешественники обязаны предоставить подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус. Если человек прибыл в страну без соответствующего теста, то авиакомпании может быть оштрафована. Это правило будет действовать до 9 января.