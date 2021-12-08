Госдума расширила полномочия полиции.

Госдума в среду поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Теперь полицейские могут вскрывать бесхозные автомобили, проникать в дома, если это требуется для задержания, или оцеплять жилые помещения.

Что изменится?

Закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейские получают право вскрыть машину при угрозе теракта или для пресечения преступления. А также для задержания обвиняемых, подозреваемых или граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указали как на совершивших преступление.

Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и в случае административных правонарушений, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Вскрыть авто и проникнуть в него полицейский также сможет для спасения жизни граждан или обеспечения общественной безопасности в случае массовых беспорядков или ЧС. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.

Закон дополнен нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Документом закрепляется право полиции оцеплять жилые помещения, территории или строения. В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, их вещей, транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Теперь полицейские вправе осматривать места происшествия, участки местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты "в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". На данный момент закон предоставляет им право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях.

Прописываются полномочия сотрудника органов правопорядка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения". Закрепляется право полицейского "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.

Какие нормы не прошли?

Во втором чтении из документа был изъят ряд резонансных положений, в том числе о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Такая норма содержалась в исходной редакции законопроекта.

Кроме того, во втором чтении были исключены нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке, а также о том, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если вскрытие проводилось на законных основаниях.

Документ, который был внесен в Думу в мае 2020 года, поступил на рассмотрение Совета Федерации. В случае принятия его передадут на подпись президенту РФ.