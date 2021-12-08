Японские туристы прибыли на МКС

Японские туристы — миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано — прибыли на Международную космическую станцию. Вместе с японцами на МКС прилетел и космонавт Александр Мисуркин, который в качестве специального корреспондента откроет на орбите представительство российского информационного агентства ТАСС.

Космический корабль "Союз МС-20" , пилотируемый Мисуркиным, состыковался с МКС в автоматическом режиме. Туристы пробудут на станции 12 суток.

Ученые говорят, что требования к здоровью космических туристов отличаются от критериев для профессиональных космонавтов — они гораздо мягче.

Корабль доставил на МКС новогодние подарки, домашние угощения для российских членов экипажа и оборудование для научных экспериментов.

Японские туристы примут участие в научной программе исследовательского комплекса, а также выполнят задания интернет-пользователей.

Между тем госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что после 2030 года сможет предлагать туры с облётом Луны.