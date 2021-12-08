Новое правительство ФРГ

Социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовали 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, после чего он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров.

В новый кабмин Германии вошли Социал-демократическая партия Германии, "зелёные" и Свободная демократическая партия. Минфин достался главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны — представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт. Главой МИД в новом кабинете стала Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером — Роберт Хабек.

Первый зарубежный визит нового канцлера состоится в Париж и Брюссель.

"Я очень благодарен за всё, что мы уже сделали, и с воодушевлением готов работать на новом посту. Для нашей страны это станет новым началом и в любом случае я сделаю всё возможное, чтобы работать в этом направлении", — заявил Олаф Шольц.

Символическая церемония передачи полномочий прошла в Ведомстве федерального канцлера. Ангела Меркель поздравила своего преемника с избранием.

"Думаю, что вы уже знаете, что работа в должности канцлера — это увлекательная и приносящая чувство удовлетворения задача, трудная задача, но если вы подойдете к ней с радостью, тогда она станет одной из самых прекрасных задач, которые только можно найти — нести ответственность за эту страну. Я искренне желаю вам и вашей команде всего наилучшего в этой работе", — сказала Ангела Меркель.

Заседание парламента Германии, на котором был избран новый канцлер, началось с минутной овации в адрес Ангелы Меркель. Она находилась у власти 16 лет и в 2018 году заявила, что не будет выставлять кандидатуру на пятый срок.