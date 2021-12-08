Еврокомиссия разработала новый санкционный инструмент

Евросоюз решил укрепить защиту своей экономики от подрывающих её действий со стороны конкурирующих держав, таких как Китай и Россия. В среду Брюссель опубликовал планы, которые позволят ему вводить контрсанкции в отношении отдельных лиц, компаний и стран за их злонамеренные шаги в отношении государств-членов ЕС.

Недавно Китай запретил всякий экспорт из Литвы из-за того, что она решила поддерживать отношения с Тайванем. Заступиться за Вильнюс и уязвить в чём-то Пекин должны будут остальные 26 столиц ЕС. Вице-председатель Еврокомиссии по торговле назвал это примером использования нового санкционного инструмента:

«Мы сейчас находимся в конфликтной геополитической ситуации, - сказал Валдис Добмровскис. - И этот инструмент даст нам возможность лучше реагировать в подобных ситуациях. Он покажет, что в случае необходимости, у ЕС есть инструмент, чтобы защитить себя от экономического давления. И это может действовать как сильное сдерживающее средство ".

Этот инструмент ответного удара призван действовать адресно, безошибочно и быстро. До сих пор Евросоюзу было трудно вводить санкции против Китая и России, потому что решение об этом требовало единодушной поддержки стран-членов ЕС. Этому препятствовали те правительства, которые хотят сохранить торговые отношения со странами, подлежащими наказанию.

«Что бы ЕС ни делал с помощью санкций или ответных инструментов, они полностью подрываются, когда сами страны-члены делают то, что противоречит целям коллективной политики, - сказал ирландский профессор Джон О’Бреннан. - Проблема остается в том, что государства ревностно охраняют свои прерогативы во внешней политике ».

В ответ на попытки подорвать экономику своих стран Евросоюз может применить целый арсенал орудий разного калибра – это штрафы, торговое эмбарго, импортные тарифы и квоты. Предложение Брюсселя уже поддержаны Парижем и Берлином. Но некоторые столицы, пока это Прага и Стокгольм, видят в них ненужную угрозу международному сотрудничеству.