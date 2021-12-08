Полиции велят лучше бороться с трансграничной и сетевой преступностью

Пандемия выявила недостатки во взаимодействии правоохранительных органов разных стран Евросоюза. Оказалось, что зачастую лучше налажены международные связи преступных сетей. Это побудило вице-председателя Еврокомиссии представить в Брюсселе предложения по укреплению сотрудничества между национальными полицейскими управлениями:

«Эти предложения важны по двум причинам, - сказал Маргаритис Схинас. - Во-первых, с точки зрения безопасности, они нам нужны, потому что преступность трансгранична. Во вторых, с точки зрения свободы передвижения по ЕС, чем больше будет трансграничного сотрудничество нашей полиции, тем меньше нам понадобится закрывать Шенгенскую зону или границы, что должно оставаться исключительным вариантом ».

По данным полицейской службы Европол, 65% преступных сетей, действующих в ЕС, состоят из представителей разных национальностей, а 80% криминальных группировок вовлечены в трансграничные преступления. На пресечение именно таких злодеяний, включая незаконный провоз наркотиков и мигрантов, и направлены предложения Брюсселя.

"Пандемия изменила многое, не в лучшую, а в худшую сторону, - сказал испанский депутат Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар. - Она вызвала невероятную волну уголовных преступлений в Интернете, особенно жестоких по отношению к наиболее уязвимым людям, в том числе несовершеннолетним. Во время локдаунов участилось сексуальное насилие над детьми. В социальных сетях распространилось мошенничество. Из страны в страну перемещается и традиционная преступность. Поэтому очень важно, чтобы правоохранительные органы были обеспечены надлежащими инструментами для выявления серьёзных трансграничных преступлений и борьбы с ними " .

Ключевым элементом обновленной системы сотрудничества полицейских сил станет обмен информацией. Создаётся центральный распределитель, с которым соединятся напрямую национальные базы данных, что заменит множество двусторонних подключений. Помятуя о правилах конфиденциальности и необходимости сохранения секретов, Еврокомиссия объявила, что страны-члены сохранят контроль над своими данными.