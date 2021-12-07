Сокровища Жозефины ушли с молотка

В Лондоне ушли с молотка две диадемы, предположительно принадлежавшие Жозефине де Богарне, жене французского императора Наполеона Бонапарта. Аукционный дом Sotheby's сообщил о том, что общая цена двух престижных лотов превысила полмиллиона фунтов стерлингов.

Кристиан Споффорт, руководитель отдела ювелирных украшений Sotheby's в Лондоне: "Диадемы представляют собой собрание резных драгоценных камней и инталий высочайшего качества, по нашему убеждению, они принадлежат императрице Жозефине. Украшения были созданы ювелиром предположительно в 1805 году. Это яркий пример неоклассического стиля, который коснулся также драгоценностей".

Обе диадемы представляют собой ансамбль, самая дорогая сделана из золота с финифтью с инкорпорацией сердолика. Оформление диадем отсылает к античным сюжетам, на украшениях изображены Зевс и Ариадна. Однако среди историков нет консенсуса на предмет принадлежности диадем, поскольку не существует исчерпывающих каталогов украшений Жозефины де Богарне.

Украшения находились в частной британской коллекции на протяжении как минимум 150 лет.