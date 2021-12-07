Памятная церемония на острове Оаху

На гавайском острове Оаху состоялась торжественная церемония в память жертв нападения Японии на базу Военно-морских сил США в гавани Пёрл-Харбор. 80 лет назад в результате удара здесь погибли более 2300 американских военнослужащих и 68 гражданских лиц, после чего Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. Первым был потоплен линкор "Юта" и 58 членов экипажа. Место гибели корабля объявлено военным захоронением и мемориалом

Японские летчики на протяжении примерно двух часов наносили последовательные удары по объектам вооруженных сил США. Президент Франклин Рузвельт назвал 7 декабря 1941 года "днем, навсегда отмеченным позором". А 120 тысяч японцев, проживавших на западном побережье США, были помещены в специальные лагеря, поскольку американские власти не были уверены в их лояльности

Впоследствии 7 декабря по указу президента Барака Обамы стал Национальным днём памяти.