Посади своё дерево в Уэльсе!

Каждой семье в британском Уэльсе предложено бесплатно дерево для посадки в рамках проводимой правительством кампании по борьбе с изменением климата. Семья может выбрать, какое именно дерево ей хочется посадить. Она может это сделать сама или сказать, где посадить дерево от её имени.

Власти утверждают, что высадка большего количества деревьев важна не только для предотвращения катастрофического изменения климата, но и для повышения благосостояния, создания так нахываемых «зелёных» рабочих мест.