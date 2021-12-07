Трем латвийским депутатам из-за отказа вакцинироваться запретили работать

Трое латвийских депутатов были отстранены от участия в голосовании в парламенте после отказа вакцинироваться от коронавируса. Личности невакцинированных парламентариев не раскрываются.

"По состоянию на 7 декабря 97 из 100 депутатов представили сертификат, - сказал пресс-секретарь в интервью Euronews. - Это означает, что 3 депутата не имеют права участвовать в работе парламента".

Согласно недавно принятому закону, в работе Сейма могут принимать участие только те парламентарии, которые получили прививку или перенесли COVID-19.

Члены парламента, имеющие медицинское подтверждение того, что им не следует делать прививку, должны предоставить отрицательный результат теста, чтобы попасть в здание.

Эта мера была принята депутатами в прошлом месяце и вступила в силу 15 ноября. Членам парламента, которые отказались подчиняться, приостановили выплату зарплаты.

Некоторые эксперты в области права ставят под сомнение конституционность нововведения.

Латвия стала первой страной в Европе, которая в октябре вновь ввела общенациональный режим самоизоляции на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, только 59,5% из 1,9 миллиона взрослого населения Латвии полностью вакцинированы, что значительно ниже среднего показателя по ЕС, составляющего 66,4%.