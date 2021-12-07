Мнения министров здравоохранения ЕС об обязательной вакцинации

В руководстве Евросоюза и стран-членов в эти дни больше всего обсуждается вопрос: следует ли сделать вакцинацию против коронавируса обязательной? Он не стоит в официальной повестке дня встречи во вторник в Брюсселе министров здравоохранения ЕС. Но в обстановке новой инфекционной волны многие из них такую возможность со счетов не сбрасывают.

На карту поставлена как свобода выбора граждан, так и сохранение их жизни и здоровья. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в ЕС/ЕЭЗ составило 742,1 на 100 тыс населения, и эта цифра неуклонно растёт в течение последних 8 недель.

«Я понимаю, как важно это обсуждать, - сказал уходящий со своего поста немецкий министр Йенс Спан. - И очень важно проводить различие между теми, кто вакцинирован, и теми, кто не пользуется услугами повседневной жизни: ресторанами, транспортом, чем угодно. Правильно ли будет реализовать это через обязательную вакцинацию - это то, что нам нужно обсудить».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что следует развернуть дискуссию о целесообразности поголовных прививок на союзном уровне. Однако пока минздравы придерживаются мнения, что вопрос о вакцинации и её масштабе находится в компетенции стран-членов.

"Ответ — больше прививок, - сказал мальтиец Кристофер Фёрн. - Будет ли это обязательным или нет, я думаю, на данный момент остается вопросом, который каждое государство-член должно решить для себя. Это не означает, что в будущем нам не придется принимать по этому поводу коллективное решение, как Союзу. Но на данный момент ответ - больше вакцинации, в том числе бустерной дозой".

Австрия стала первой страной Евросоюза, которая открыто выступает за обязательную вакцинацию и намерена осуществлять её с февраля. В Германии будущий канцлер также поддерживает эту меру. Греция хочет, чтобы уколы были сделаны уже сейчас всем её жителям старше 60 лет.