Зимнее обострение миграционного кризиса в Бельгии

Каждое утро в Брюсселе выстраивается очередь из cотен людей, желающих получить убежище. Среди них заметны вновь прибывшие. На первых порах им нужна помощь, чтобы оформить документы и найти жильё. Бельгийская система приёма беженцев перегружена. Многие из них проводят по многу ночей впотьмах, на морозе, в окружении грязи и крыс.

Джафар два месяца назад добрался на перекладных из Афганистана и устроился под лестницей:

«Каждый вечер я прихожу сюда ночевать, но спать не могу потому, что очень холодно. А утром приходится отсюда уходить».

Дверь приёмной миграционной службы открывается в 8:45. Первыми пропускают несовершеннолетних без сопровождения взрослых и семьи с детьми. Затем проходят молодые мужчины. Большинство из них возвращаются на улицу с пустыми руками. Она разочарованы и сердиты, часто срывают зло друг на друге. Полиции приходится их разнимать. Мигрантам пытается помочь и предложить другие способы остаться на Западе сотрудник благотворительной организации Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés Мехди Кассу:

«Присутствуя здесь каждое утро в течение нескольких недель, мы раздаём кофе, чай, одеяла, чтобы люди выжили. Мы помогаем получить медицинскую помощь тем, кто уже подвергся переохлаждению. Дезориентированных людей мы информируем, насколько это возможно».

В последние месяцы стало нехватать мест в гостиницах и приютах из-за того, что в столице пришлось расселить некоторых бельгийцев, пострадавших от наводнений. А в последие дни стало прибывать больше нелегальных мигрантов издалека. Их распределяет по государственным и частным квартирам сотрудник Федерального агентства по приёму беженцев Изабель Плюма:

«На этой неделе откроется 300 мест, хотя этого слишком мало и на всех не хватит. Ситуация становится критической. Нужно изыскать все резервы жилья, не имеет значения какого. Лишь бы у людей была кровать и возможность где-то поспать ».

Наплыв беженцев до предела увеличил нагрузку на муниципальные службы и волонтёров и в соседних странах. Среди разных учреждений Евросоюза остаются разногласия о том, как действовать в этой ситуации. В четверг для обсуждения этого вопроса соберутся министры внутренних дел ЕС, но единого ответа на зимнее обострение миграционного кризиса их ведомства ещё не подготовили.