Суд ООН обязал Азербайджан и Армению не обострять проблемы

Во вторник Международный суд ООН обязал Азербайджан принять меры по защите военнопленных, захваченных во время прошлогодней войны с соседней Арменией, предотвратить разжигание национальной ненависти против армян и наказать виновных в вандализме в отношении армянского культурного наследия.

Распоряжения - часть процесса по рассмотрению дел, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе в 2020 году. Иски были поданы Арменией и Азербайджаном в Международный суд ООН в сентябре.

Суд также обязал обе стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор, находящийся на рассмотрении суда, или затруднить его разрешение".

Во вторник суд также вынес решение по иску Азербайджана, требующего обязать Армению прекратить установку мин в регионе, предоставить Азербайджану карты минных полей для помощи в разминировании и принять меры по прекращению разжигания армянской стороной национальной ненависти и насилия в отношении азербайджанских граждан.

Оба дела связаны с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, в результате которого погибли более 6 600 человек. Решения мирового суда являются окончательными и юридически обязательными. Ожидается, что суду потребуются годы для вынесения окончательного вердикта по обоим делам.