Птит-Тер — заповедный край деликатнейших игуан

Необитаемые острова Птит-Тер (Малая земля) во французском заморском департаменте Гваделупе — это царство биоразнообразия. Флора и фауна здесь предоставлены сами себе. Это заповедный край редкого вида игуан — Iguana delicatissima, деликатнейших игуан. Здесь насчитывается 10 тысяч этих ящериц, то есть треть всех существующих на нашей планете.

Но экологический баланс на этих островах могут нарушить туризм и изменение климата. В рамках проекта, финансируемого Европейским союзом, на островах работает группа биологов, специализирующихся как на наземных, так и морских животных и растениях. Их цель — сохранить уникальную природу Птит-Тер для будущих поколений.

«В прошлом году в рамках программы „морская среда“ мы обследовали колонию кораллов вида Acropora palmata, — рассказывает научный сотрудник заповедника Лея Сабеси. — А в этом году ученые решили сделать подробное описание этой колонии, чтобы затем можно было следить за её эволюцией на протяжении времени в условиях внешнего воздействия и изменения климата».

Бюджет проекта — более полумиллиона евро, из которых 70,8% поступают из фонда регионального развития ЕС. Площадь заповедника — 842 гектаров морской поверхности и 148 гектаров суши.

Антони Левек — орнитолог. За 23 года изучения пернатых он заметил, что некоторые популяции, например, камнешарок или малых песочников, сокращаются:

«Но, к счастью, есть и хорошие новости. Вот, например, карликовые крачки: мы не только смогли увеличить или, по крайней мере, стабилизировать количество пар, прилетающих сюда каждый год для размножения. Но, благодаря установке платформ, там каждый год выводятся десятки и десятки птенцов. Это просто прекрасно».

Добраться сюда можно только по морю и причаливать здесь запрещено, чтобы защитить кораллы. Капитаны, имеющие разрешение заходить на территорию заповедника обязаны проводить разъяснительную работу среди туристов на тему уязвимости экосистемы. Они также должны провести часовую образовательную экскурсию на специально отведенном участке острова Тер-де-Ба. Второй остров, Тер-де-О, — полностью закрыт для туристов.

«Здесь очень жёсткие правила, — начальник службы охраны объясняет Алэн Сент-Оре. — Людям категорически запрещено вывозить отсюда чего бы то ни было. Штрафы, которые выписывает экологическая полиция, доходят до 1500 евро. А в случае неуплаты они возрастают до 75 тысяч евро».

Эта защищенная коралловыми рифами Малая земля не любит лишнего шума. Те, кому посчастливилось здесь оказаться, ведут себя скромно и сдержанно.