Ограничения в европейских странах накануне праздников

Во Франции из-за ситуации с распространением коронавируса вновь закрываются ночные клубы, на этот раз до начала января. Правительство пришло к такому решению по итогам заседания Совет обороны. Премьер-министр Франции Жан-Кастекс сообщил, что пока нет речи о введении режима локдауна. Санитарные ограничения будут усилены в школах, работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам возможность удаленной работы. С 15 декабря прививку от коронавируса могут получить деть в возрасте от пяти до 11 лет.

В Испании вспышка коронавируса зафиксирована среди персонала региональной университетской больницы Малаги. Инфекцию обнаружили у 68 сотрудников после обеда по случаю предстоящего Рождества. Праздничное мероприятие посетили около 170 человек. В преддверии обеда все гости предоставили сертификат о вакцинации либо отрицательный результат антигенного теста на коронавирус.

В Великобритании омикрон-штамм распространяется с высокой скоростью. За последние сутки стало известно 90 новых случаев, они по-прежнему выявляются в основном за счет проверки на инфекцию людей, с которыми в последние дни встречались заразившиеся

"Число подтвержденных случаев достигло 336, все эти люди заразились, у кого-то нет симптомов, кто-то заболел, насколько я знаю, никто из них не госпитализирован", — сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Министерство здравоохранения Чехии объявило, что в ближайшие дни выпустит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров и представителей ряда профессий с 1 марта будущего года. Между тем в Чехии в середине декабря будет назначено новое правительство и представители коалиции уже раскритиковали данный документ.