Испания первой получит деньги из Фонда восстановления

Испания станет первой страной Евросоюза, которая получит помощь из Фонда восстановления, созданного для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Изучив восстановительный план, присланный испанским правительством, Брюссель дал зелёный свет на выплату Мадриду 10 млрд евро.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Мы достигли важной вехи в осуществлении стратегии NextGenerationEU (ЕС следующего поколения). Испания - первая страна, готовая получить платёж».

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Дромбровскис добавил:

«Я поздравляю Испанию с успешным изложением первых 52 задач, которые были включены в её план восстановления».

52 задач – это меры и реформы, которые Мадрид разработал для получения средств. В основном они связаны с налогообложением, трудовым законодательством, декарбонизацией экономики и цифровизацией государственного управления.

Испания станет вторым по объёму бенефициаром Фонда восстановления ЕС после Италии. В целом Мадрид получит 70 млрд евро по плану в виде прямой помощи. Но для получения следующего транша от него ждут больше реформ, в том числе пенсионной и налоговой системы. Подготовить их, и тем более выполнить, будет непросто.

Голландский план до сих пор не получен

Единственное государство, которое до сих пор не прислало Еврокомиссии свой план восстановления и устойчивости - это Нидерланды. Чтобы получить причитающиеся им почти 6 млрд евро, Гаага должна представить свою программу план экономических реформ, как это сделали остальные 26 стран-членов.

В ходе переговоров по утверждению "плана ЕС следующего поколения" Нидерланды выдвинули условие: необходимо заставить страны Южной Европы провести структурные реформы.

Теперь Гаага может попасть в собственную ловушку, поскольку Брюссель сам требует проведения ряда финансовых реформ, которые включают отмену ряда налоговых льгот по ипотеке и самозанятости.

Продолжаются переговоры с 4-я странами

С четырьмя странами переговоры по оценке национальных планов восстановления продолжаются: это Венгрия, Польша, Швеция и Болгария.

В случае с Болгарии, одной из причин задержек была смена власти. Работу над планом начинал кабинет бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Временное правительства представило план только 15 октября, как сообщается, из-за трудностей с согласованием дат поэтапного отказа от угля.

После того, как недавно сформированная антикоррупционная партия неожиданно победила на выборах, болгарские законодатели собрались на первое заседание парламента. Но нового правительства, которое было бы готово к международным переговорам, всё ещё нет.

Что касается Польши и Венгрии, то официально переговоры продолжаются «в соответствии с критериями», и, по словам Еврокомиссии, «диалог ведётся постоянно». Но многие подозревают, что причиной задержек являются проблемы, связанные с соблюдением верховенства права.

Финансирование должно быть одобрено Европейской комиссией, но исполнительный орган ЕС находится под давлением Европейского парламента.

Заминка с "добже" полякам

Все политические группы, за исключением Европейских консерваторов и реформистов (ECR) и "Идентичность и демократия" (ID), призывают воздержаться от утверждения польского плана восстановления Польши. Они написали председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен:

_«Правительство, которое отрицает примат законодательства ЕС над национальным и нарушает принципы верховенства права, не может считаться надежным в выполнении обязательств и обещаний в соответствии с нашими правовыми инструментами, в том числе с критериями для оценки национальных планов восстановления и устойчивости». _

Тем временем суд высшей инстанции ЕС наложил на Варшаву ежедневный штраф в размере 1 млн евро за невыполнение своего летнего распоряжения об упразднении Дисциплинарной палаты, которая угрожает независимости судебной власти.

Задержка для венгров из-за ЛГБТ

Венгрия запросила 7,2 млрд евро в виде грантов из Фонда восстановления ЕС. Диалог с целью одобрения этого запроса продолжается. В случае этой страны, Еврокомиссия призывает к большим усилиям для борьбы с коррупцией. Брюссель советует Будапешту "наладить систему мониторинга во избежание конфликтов интересов, коррупции, мошенничества и двойного финансирования». На правительство Венгрии также оказывается давление из-за недавно принятого закона, который рассматривается как дискриминационный по отношению к сексуальным меньшинствам.

Задержка в случае со Швеции вызвана внутренними причинами: сменой её премьер-министра и пересмотром бюджета, что влияет на содержание её восстановительного плана.

Как было решено по согласованию с Евросоветом 21 июля 2020 года, общий объём Фонда восстановления и устойчивости составит 750 млрд евро. Он будет действовать с 2021 по 2023 год.

Фонд призван помочь странам-членам ЕС оправиться от экономического кризиса, вызванного пандемией. Чтобы изыскать для него средства, Евросоюз впервые в своей истории сделал общие заимствования на рынках капитала.