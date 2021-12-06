Европейские крайне правые настроены против Брюсселя и друг друга

О создании новой политической фракции в Европейском парламенте не смогли договориться крайне правые и популистские партии. Такие их лидеры, такие как француженка Марин Ле Пен и венгр Виктор Орбан, присутствовали на встрече в Варшаве в субботу, но ограничились лишь заявлением о необходимости своего «более тесного сотрудничества» против власть предержащих в Брюсселе.

Итог подвёл один из хозяев, депутат от правящей партии «Закон и справедливость» Томаш Поремба:

«Ни еврокомиссары, ни администрация, ни бюрократы, ни директора Еврокомиссии не будут решать, как нам жить».

Если эти силы всё-таки объединятся в Европарламенте, они могут образовать третью по величине политическую группу, которая будет обладать огромным влиянием. Трудность для этого процесса в том, что ультраправые и популисты выступают против международного сотрудничества, в том числе между собой, ставят на первое место национальные интересы, хотя и разделяют негативное отношение к европейскому единству и либерализму.

«Фракция «Идентичность и демократия» и входящие в неё партии в значительной степени самоизолировались в Европарламенте, - сказал сотрудник Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедес. - В этом их отличие от Европейских консерваторов и реформистов, которые дружат со всеми, выступают с докладами и председательствует в одном комитете».

Есть между крайне-правым и разногласия по поводу отношений с Россией. Польская «Закон и справедливость" категорически против их развития, а у Ле Пен и её Национального объединения тесные связи с Москвой. Никак не могут примириться также "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии". Так что в краткосрочной перспективе основным партиям конкуренция с этой стороны не грозит.

«Сейчас это искусство ради искусства и для СМИ, - продолжал венгерский аналитик. - Единственная выгода для всем участников - это то, что они могут формировать политическую повестку дня, привлекать к себе общественное внимание. Вот почему форумы правых радикалов регулярно проходят в течение года, хотя и никогда не приносят каких-либо ощутимых результатов ».

Эти партии, в том числе испанская VOX, объявили, что проведут следующую конференцию через пару месяцев в Испании.