Акции против антивирусных мер, инфляции, в защиту профактивистов

Пандемии коронавируса уже много месяцев делает жизнь бельгийцев мучительно тяжелой. Они всё больше хотят ослабления ограничительных мер и перемен к лучшему. С такими требованиями на улицах Брюсселя прошла многотысячная демонстрация. Она слилась с мероприятиями общенационального дня протеста, проводимого по призыву профсоюзов. Такие люди, как Абигель Урбан, недовольны замораживанием зарплат и инфляцией:

«Каждый день мне приходится выбирать, заправить ли машину и поехать на работу или остаться дома, кормить чем-то семью, платить за отопление, особенно зимой. Я здесь, потому что нам нужна свобода профсоюзов, нам нужны трудовые переговоры. Нам нужно двигаться вперёд. Люди скоро будут умирать из-за нестабильности. Все цены растут, но только не наша зарплата».

Демонстранты выступали с традиционными требованиями улучшения условий труда, безопасности на производстве и в учреждениях. Илляль Соро осудил обвинительные приговоры профсоюзным активистам:

«Мы возмущены нападками на профсоюзные свободы в Бельгии. 17 наших товарищей осуждены за защиту прав трудящихся. Мы готовы отражать эти атаки на профсоюзы».

В первой колонне шёл лидер социалистического крыла Бельгийской конфедерации труда Тьерри Бодсон. Он был осужден судом за то, что перекрыл дорогу в Льеже 6 лет назад:

«В наши дни, если вы участвуете в забастовке или блокируете улицу, согласно закону, этого достаточно, чтобы вас приговорили к условному тюремному заключению».

Под присмотром полиции акция протеста собрала представителей разных профессией и всех слоев общества. Количество участников было ограничено из-за усиления мер против распространения Codid-19. Тем не менее в Брюсселе в воскресенье возникло множество пробок на улицах и перебоев в работе общественного транспорта. А с начала новой недели борьба с коронавирусом усилена.