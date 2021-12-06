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мир

Берлин: спасательные жилеты на ступенях Бундестага

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 Марфа Васильева
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Спасательные жилеты на ступенях Бундестага, кадр из видео Агентства Франс Пресс, 5 декабря 2021 г.
Спасательные жилеты на ступенях Бундестага, кадр из видео Агентства Франс Пресс, 5 декабря 2021 г.   -   Авторское право  Extrato tirado das imagens da AFP

Неправительственная организация Sea-Watch и художественный коллектив "Безымянные" (Kollektiv Оhne Nahmen) выложили 300 спасательных жилетов перед зданием Бундестага в Берлине.

Цель правозащитников - привлечь внимание к судьбе мигрантов, погибших в море при попытке попасть в Евросоюз. В ходе предвыборной кампании социал-демократ Олаф Шольц, который в среду должен возглавить новое правительство Германии, обещал принять больше беженцев.