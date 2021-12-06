Берлин: спасательные жилеты на ступенях Бундестага

Неправительственная организация Sea-Watch и художественный коллектив "Безымянные" (Kollektiv Оhne Nahmen) выложили 300 спасательных жилетов перед зданием Бундестага в Берлине.

Цель правозащитников - привлечь внимание к судьбе мигрантов, погибших в море при попытке попасть в Евросоюз. В ходе предвыборной кампании социал-демократ Олаф Шольц, который в среду должен возглавить новое правительство Германии, обещал принять больше беженцев.