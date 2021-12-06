Австрия: первые жертвы снежной стихии

Три человека погибли и двое получили ранения в результате схода лавины на горнолыжном курорте под австрийским Зальцбургом в субботу. Как сообщили участвовавшие в спасательной операции сотрудники Красного креста, группа из восьми человек каталась вне размеченных трасс и, по всей видимости, подрезали лавину на высоте 2400 метров.

Когда спасатели добрались до пострадавших через 4-метровый слой снега, двое уже умерли, третья жертва белой стихии скончалась при транспортировке в больницу соседнего города Клагенфурт-Ам-Вёртерзе.

Каждый год, отмечают местные власти, в австрийских Альпах гибнут около 20 лыжников. Два последних сезона оказались менее смертоносными из-за ограничений в связи с пандемией.