Суд в Мьянме в понедельник приговорил бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за подстрекательство к общественным беспорядкам и нарушение санитарных норм.

В феврале 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, по их словам, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы.

В конце октября к 20 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене был приговорен помощник Аун Сан Су Чжи Вин Тхейн.

До военного переворота в стране лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи фактически исполняла обязанности премьер-министра. После путча ее обвинили в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. Ей также предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.