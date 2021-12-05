Валенсийский марафон: победили кенийцы

Кениец Лоуренс Чероно стал победителем Валенсийского марафона. 42 км. 195 м. он пробежал за 2 часа 5 минут и 11 секунд. Всего на несколько секунд от него отстали Чалу Десо из Эфиопии и ещё один представитель Кении Филемон Качеран.

Среди женщин самой быстрой стала Нэнси Джелагат, также из Кении. Её резултат 2 часа 19 минут и 30 секунд. В тройке лидеров в этом рейтинге — Этажен Уолду и Бейену Дежефа из Эфиопии.

Валенсийский марафон проводится ежегодно. Впервые после двухлетнего перерыва на дистанцию смогли выйти непрофессиональные бегуны — более 14 тысяч человек стартовали на площади Марато у валенсийского Города искусств и наук.