Новый поток лавы на Пальме перерезал шоссе и отрезал от остального острова район, до того считавшийся сравнительно безопасным. Извержение Кумбре-Вьехи продолжается два с половиной месяца. За это время лава выжгла более 1100 га, повреждено и уничтожено более 2800 зданий.
Сейчас вулкан, по словам учёных, в стадии "периодической активности": уже затихает, но иногда извергает новые порции лавы и пепла.
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