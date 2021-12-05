Как завод слоистых пластиков превращают в музей

Как завод слоистых пластиков превращают в музейКомментарии
Euronews
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Улицы обретают цвет, а заводы превращаются в культурные центры. Так произошло в Петербурге в районе Большой Охты, где на территории действующего Завода слоистых пластиков открыт Музей стрит-арта. Недалеко от цехов по производству отделочных материалов представлены образцы различных форм уличного искусства.
Идея создать музей на территории завода появилась в 2011 после граффити-вечеринки в одном из цехов. Теперь это одна из достопримечательностей Петербурга.
Для постоянной экспозиции художники создают свои произведения, — граффити, скульптуры и инсталляции, — непосредственно на территории музея. Так в его коллекции собралось уже более 60 работ.