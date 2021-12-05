Как завод слоистых пластиков превращают в музей

Улицы обретают цвет, а заводы превращаются в культурные центры. Так произошло в Петербурге в районе Большой Охты, где на территории действующего Завода слоистых пластиков открыт Музей стрит-арта. Недалеко от цехов по производству отделочных материалов представлены образцы различных форм уличного искусства.

Тут такой симбиоз: завод не закрывается, это действительно завод изначально. Музей на него, получается влияет, и, наверное, даже не так сильно, как завод влияет на музей. Это действительно встреча и взаимодействия, которые усиливают, как мне кажется, обе эти институции. Зоя Бушка сотрудница Музея стрит-арта

Идея создать музей на территории завода появилась в 2011 после граффити-вечеринки в одном из цехов. Теперь это одна из достопримечательностей Петербурга.

Для постоянной экспозиции художники создают свои произведения, — граффити, скульптуры и инсталляции, — непосредственно на территории музея. Так в его коллекции собралось уже более 60 работ.