Папа римский Франциск посетил Лесбос

Папа римский Франциск возвращается на греческий остров Лесбос, который он уже посещал в 2016 году, в период начала миграционного кризиса. В минувший понедельник папа заявил, что "Европу раздирает националистический эгоизм" по отношению к мигрантам и беженцам и мигрантам, сможет воочию увидеть изменения, произошедшие с момента его последнего визита.

"Меня переполняют особые чувства, - говорит 30-летний Рудди Кимпиока Конго, - ведь мы сможем приветствовать папу на этом острове. Это вселяет большие надежды во всех беженцев в лагере, будь то христиане или даже мусульмане. Для всех нас это очень хорошо, и мы верим, что после визита папы ситуация в лагере и жизнь беженцев вообще улучшатся, станет намного лучше, чем сейчас".

"Визит папы очень важен для тех, кто уже провёл два года здесь, на острове Лесбос. И для меня самой это очень важно", - говорит 28-летняя Энис Киаку, она тоже из Конго.

Во время встречи с архиеписокопом Афинским Иеронимом II, папа римский Франциск затронул проблему миграции и солидарности с беженцами.

Визит 84-летнего понтифика в греческую столицу - первое посещение главы Римско-католической церкви Афин после Иоанна Павла II в 2001 году. А тот визит в свою очередь был первым после раскола между католической и православной христианскими церквями в 1054 году.