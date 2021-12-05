Жертвы вулкана Семеру

Число жертв извержения вулкана на самом густонаселенном острове Ява в Индонезии достигло 13. Ещё 7 человек числятся пропавшими без вести, поскольку тлеющие обломки и густая грязь затрудняют поисковые работы.

В субботу гора Семеру в районе Лумаджанг - самый высокий вулкан острова - внезапно выбросила толстый столб пепла и газа на высоту более 12000 метров. По склонам потеклона огненная лава, несколько деревень буквально засыпало пеплом.

По данным геологов, не прекращающиеся несколько дней проливные дожди обрушили часть кратера на вершине Семеру высотой 3676 метров, спровоцировав извержение.