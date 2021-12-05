Гамбия: подсчёт голосов

В Гамбии идёт подсчёт голосов. В маленькой западноафриканской республике прошли первые президентские выборы после того, как бывший диктатор Яйя Джамме бежал из страны, потерпев поражение от нынешнего президента Адама Барроу. Голосование завершилось в субботу вечером, а первые предварительные результаты могут быть объявлены уже в воскресенье. Эти выборы рассматривают как экзамен на демократию в Гамбии, где Джамме бессменно правил 22 года.

56-летний президент Барроу претендует на переизбрание, ему противостоят пять кандидатов.