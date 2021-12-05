Взрыв недалеко от ядерного объекта в Иране

Мощный взрыв прогремел в Иране около 20:15 по местному времени в субботу в 20 км от ядерных объектов в Натанзе. По сообщениям государственных СМИ, это было частью контролируемого испытания, и никакого ущерба окружающей среде не нанесено.

Предполагается, что среагировала система противоракетной обороны "земля-воздух", нацеленная на враждебный объект -скорее всего, беспилотник. Источники , близкие к министерству обороны, подтвердили, что ракета ПВО была выпущена и взорвалась в воздухе во время испытания на быстрое реагирование в ходе учений, которые регулярно проводятся под наблюдением.

Инцидент произошел на фоне угроз, поступающих из Израиля. Власти еврейского государства говорят о своей решимости не позволить Ирану разработать ядерное оружие, не исключая и возможность военных действий . На днях стало известно, что израильские спецслужбы стояли за организацией апрельской диверсии на ядерном объекте в Натанзе, завербовав иранских учёных.