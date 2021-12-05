Солнце Аустерлица пробивается сквозь утренний туман. Более двух веков назад, здесь во время сражения войск Наполеона I с армиями императоров австрийского Франца II и русского Александра I погибли около 18 тысяч человек. Тысячи получили ранения. Победу в битве "трех императоров" одержали французы.

С девяностых годов прошлого века реконструкцию исторического сражения проводят на юго-востоке Чехии у города Славков-у-Брна. Но вот уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса масштабные мероприятия с участием тысяч гостей и туристов отменены.

У величественного монумента названного "Могилой мира" прошла скромная поминальная церемония.

Якуб Самек, организатор: "Мы пригласили порядка тысячи увлеченных историей наполеоновских войн активистов из клубов и объединений 15 -ти европейских стран. Мы ожидали, что к нам приедет актер Марк Шнайдер. Нам разрешили пригласить только вакцинированных или переболевших ковидом людей, но затем из-за новых ограничений нам пришлось отказаться от гостей".

Любители истории дождались восхода солнца и совершили марш-бросок по полю битвы. Затем участники представления почтили память погибших.

Иржи Скацел, Euronews : "Организаторам реконструкции исторических сражений остается надеяться только на то, что в следующем году у них будет возможность подготовить и провести мероприятие без каких-либо ограничений".