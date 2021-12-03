Умерла актриса Нина Ургант

Советская и российская актриса Нина Ургант умерла в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Александринского театра. Информация о прощании и похоронах Ургант будет обнародована позднее.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области. В 1962 году она начала работать в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (сейчас - Александринский театр), где исполнила десятки ролей.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям в фильмах "Волшебная сила искусства", "Белорусский вокзал" и "Красавец-мужчина". Всего Ургант снялась в 58 фильмах. Свою первую большую роль она сыграла в 1962 году в картине Игоря Таланкина "Вступление", получив за нее в 1963 году Специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Ургант - народная артистка РСФСР и лауреат многих престижных наград, включая Государственную премию СССР, театральную премию "Золотая маска" и прочих. Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2008 году в картине "Азиат".

Нина Ургант - бабушка телеведущего Ивана Урганта и мать актера Андрея Урганта.

В июле 2014 года она сообщила, что страдает болезнью Паркинсона.