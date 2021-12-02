В Мексике совершено нападение на тюрьму

В Мексике из тюрьмы в городе Тула-де-Альенде в штате Идальго бежали девять заключенных. Побег организовала вооруженная группа людей. Злоумышленники на нескольких автомобилях ворвались на территорию пенитенциарного учреждения и открыла огонь по охранникам. Что бы отвлечь внимание полиции, в нескольких районах города причастные к нападению взорвали три машины. Позднее стражи порядка задержали трех участников побега и шестрерых организаторв.