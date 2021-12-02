Франция: "Респуликанцы" избирают кандидата в президенты

Кто станет кандидатом в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы"? В четверг в финал внутрипартийного голосования вышли глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и депутат Национального собрания Эрик Сьотти.

Как сообщил лидер республиканцев Кристиан Жакоб, Пекресс поддержали 25% однопартийцев, Сьотти - 25,5% . С небольшим перевесом они обошли своих конкурентов - бывшего переговорщика от ЕС по "брекситу" Мишеля Барнье и главу региона О-де-Франс Ксавье Бертрана.

В пятницу третьего декабря в восемь часов утра начнется второй тур голосования.

Успех Эрика Сьотти местные СМИ назвали сенсацией. Соцопросы показаывли, что политик, скорее, является аутсайдером праймериз.

Что касается Валери Пекресс, она уже успела заручиться поддержкой проигравших ей соратников по партии - и Барнье и Бертрана.

Ожидается, что результаты второго тура, как и имя кандидата от партии на предстоящих в апреле 2022 года выборах, будут объявлены 4 декабря.