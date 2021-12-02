Франция: на женщин-полицейских напал мужчина с мечом

Во французском Шербуре (на северо-западе страны) совершено нападение на женщин-полицейских. Как сообщается, 36-летний мужчина в костюме ниндзя, вооруженный длинным японским мечом, нанес удары сотрудницам правоохранительных органов, когда те собирались его задержать за угон автомобиля.

Еще один полицейский в составе этого патруля открыл по злоумышленнику огонь. Мужчина госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Пострадавшие полицейские так же были доставлены в больницу, где им оказали помощь: у одной женщины рассечен подбородок, другая получила ранение в голову. Глава МВД Франции выразил поддержку Национальной полиции.

По данным местных СМИ, подозреваемый уже был известен правоохранительным органам. В последний раз он был осужден 2016 году за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.