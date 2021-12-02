Скандал в мире дзюдо

Мир французского спорта сотрясает очередной скандал. Дзюдоистка Марго Пино обвинила в насилии своего партнера и тренера Алена Шмитта. Она опубликовала в соцсетях свою фотографию с синяками и написала, что Шмитт жестоко избил ее в ночь с субботы на воскресенье. Он был задержан полицией и затем отпущен на свободу во вторник в связи с недостаточностью доказательств его вины.

В четверг титулованные спортсмены представили прессе свои версии произошедшего. Ален Шмитт утверждает, что в тот вечер Марго Пино вела себя агрессивно и первой набросилась на него. А по словам Пино, Шмитт находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался ее задушить.

На этом фоне Федерация дзюдо Израиля сообщила, что Ален Шмитт больше не будет тренировать женскую сборную страны. Контракт был подписан недавно сроком на два года. За несколько часов до инцидента Ален Шмитта должен был вылететь в Израиль, но был задержан.