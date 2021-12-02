Перепалка фермера с евродепутатом об аграрной реформе

Евросовет, в котором представлены государства-члены ЕС, одобрил реформу Общей сельскохозяйственной политики. Она предусматривает, в частности, перераспределение ассигнований на эту отрасль, составляющих треть союзного бюджета.

Труженик села критикует реформу

Владельцу небольшой бельгийской фермы не нравится в реформе многое:

«Она идёт вразрез с принципами экологии, вразрез с изменением климата, вразрез с основами продовольственной безопасности для будущего Европы», - сказал Тийс Боленс.

Политик обещает больше денег и свободы

«Это шаг в правильном направлении, - возразил ему докладчик Европарламента немецкий правоцентрист Петер Яр. - 10% аграрных расходов на новом этапе мы должны передать таким мелким фермерам».

Бельгиец считает, что эти средства несправедливо распределяются:

«Крупный фермер в моем регионе получает 250 тыс евро в год. Простой фермер, глава нормальной, традиционной семьи, получает 25 тыс евро в год. Мы же получаем 2,500 евро, от силы».

«Дух реформы в также в том, чтобы дать больше свободы странам-членам, - продолжал евродепутат. - Она позволяет государствам делать что-то по-своему, более эффективно. Не запрещено ограничивать чрезмерные расходы и передавать деньги от так называемых крупных компаний средним или малым фермерам ».

Каким они видят будущее сельского хозяйства сектора?

«Это не поможет молодым людям, которые недавно пришли в земледелие или животноводство и ещё не втянулись в этот труд. Это не поможет сыну, который унаследовал хозяйство от своих родителей, спорит Боленс. - Эта новая реформа продолжит тенденцию к тому, чтобы агропромышленные комплексы становились всё больше. Мы даем деньги богатым ».

«Задачи фермерского бизнеса: производить продукты питания, быть экологическими чистым, что поможет спасти мир», заключил Яр, чтобы с ним согласились.