Ночь в Ikea из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада в городе Ольборг на севере Дании более 30 человек провели ночь в магазине Ikea — клиенты и сотрудники, а также работники расположенного поблизости магазина игрушек. Всем были предоставлены спальные места в выставочной зоне и горячее питание в ресторане.

"Под вечер наши машины замело снегом и мы не смогли бы вернуться домой, потом мы узнали. что в магазине Ikea тоже застряли люд , тогда мы решили попросить разрешения остаться на ночь".

"Теперь могу написать в своем резюме, что пришлось получить такой опыт. Мы рады, что во время плохой погоды смогли получить здесь приют".

Из-за снегопада в городском аэропорту были отменены несколько рейсов, около 300 человек провели ночь в воздушной гавани, так как автомобильные дороги поблизости тоже замело.