РФ - США: "война" дипмиссий

Находящиеся в Москве более трёх лет сотрудники американского посольства должны будут покинуть Россию не позднее 31 января 2022 года. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив , что это ответ на предстоящий в будущем году отъезд российских дипломатов из США.

В субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, ещё столько же уедут 30 июня 2022 года.

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом, - сказала Захарова. - Подчеркну, что выбор не наш. Нам подобную игру навязали американские партнеры. Если Вашингтон не откажется от правила трёх лет и не согласится на компромисс: к 1 июля следующего года будет выслано больше сотрудников американского посольства - столько же, сколько было объявлено Госдепартаментом для высылки российских дипломатов из США".

Российско-американские отношения ещё более обострились после новых санкций, введённых США против РФ в апреле и высылки сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Москва ответила контрмерами.

Ряд консультаций между представителями двух стран с целью урегулирования вопросов функционирования дипломатических миссий ощутимых результатов не дали.