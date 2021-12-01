Снег парализовал Северную столицу

Циклон "Бенедикт" укутал Северную столицу белым покрывалом. Накануне с улиц Санкт-Петербурга собрали и утилизировали более 32 тыс. куб. м снега.

Всего за последние сутки выпала третья часть от месячного норматива осадков. Высота снежного покрова в городе к утру среды достигла 19 см.

Если для одних петербуржцев такие обильные осадки только в радость, то для других - повод для критики властей.

Это чудесно, что выпадает снег и в таком количестве. В принципе, это радует. Но совершенно не радует, как город готов этому событию Анжелика Иванинская жительница Санкт-Петербурга

По данным властей, город безостановочно чистили более 1000 единиц снегоуборочной техники.

При этом в соцсетях петербуржцы уверяют, что это число немного преувеличено. И именно из-за этого, по их мнению,город два дня стоял в 12-часовых пробках.

Снегопад в городе на Ниве продолжался в течение 4 дней и только в среду прекратился, но как говорят синоптики - ненадолго.