Несмотря на прилагаемые усилия в области вакцинации от коронавируса, дальнейшее восстановление экономики, как ожидается будет неравномерным. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Определенный риск, отмечают эксперты, связан с появлением новых штаммов коронавируса и повышенным потенциалом их распространения.

ОЭСР прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в 2022 году до 4,5%, в 2023 -ем - до 3,2%.

Показатели роста ВВП Китая снизятся в будущем году с 8,1% до 5,1%. Что касется экономики США, как отмечают специалисты организации, по итогам этого года рост ВВП страны увеличится до 5,6%. В следующем году этот показатель снизится до 3,7% .

Еврозона продемонстрирует сопоставимую динамику: 5,2% по итогам текущего года, 4,3% в 2022 году.

Авторы доклада подчеркивают, что сохраняющийся разрыв между спросом и предложением на некоторые товары в сочетании с подорожанием продовольствия и энергоресурсов привел к более высокой и более устойчивой инфляции, чем ожидалось.