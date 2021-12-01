Москву накажут за вторжение на Украину

Если Россия вторгнется на Украину, то Вашингтон готов ввести против Москвы ранее не применявшиеся масштабные экономические санкции. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

В США утверждают , что располагают доказательствами планирования Россией агрессивных действий в отношении Украины.

"Мы не знаем, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении. Но мы знаем, что сейчас разрабатывается возможность совершения таких действий в кратчайшее время, если решение будет принято. Поэтому, несмотря на неопределенность в отношении намерений и сроков, мы должны быть готовы к любым обстоятельствам, одновременно работая над тем, чтобы Россия сменила курс", — сказал Энтони Блинкен.

В Кремле называют заявления о вторжении безосновательным нагнетанием напряженности. Москва предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий, исключавших расширение НАТО на восток

В Москве на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств президент РФ Владимир Путин заявил:

"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы и сейчас их продолжают игнорировать дальше", — сказал Владимир Путин.

Из Риги передает корреспондент Euronews Янис Лайзанс: "На саммите глав МИД стран НАТО в Риге не было принято никаких решений, но Москве направлен четкий сигнал — Россию призывают к деэскалации на границе с Украиной. Министры всех стран-членов НАТО дины в том, что цена будет высокой, если против Украины будет предпринято какое-либо военное действие Украина не является членом НАТО. Под ценой здесь подразумеваются политические и экономические санкции. НАТО не может напрямую ввести санкции против России. Это должен будет сделать каждый член альянса по отдельности, и НАТО обещает координировать процесс".