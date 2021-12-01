Глобальные ворота против Шёлкового пути: ЕС соперничает с КНР

Триста миллиардов евро. Столько решила выделить в среду Еврокомиссия на укрепление связей со странами развивающегося мира, в противовес растущему влиянию на них Китая. Эти деньги должны к 2027 году пройти через созданные Брюсселем так называемые «Глобальные ворота», чтобы помочь более бедным столицам осуществлять инфраструктурные проекты, которые они не могут себе позволить самостоятельно. Тем самым ЕС собирается конкурировать с инициативой КНР «Один пояс и один путь».

Председатель Еврокомиссии объяснила, почему развивающие страны предпочтут сотрудничать с Европой.

«Они знают, что мы транспарентны. Они знают, что мы обеспечим хорошее управление денежными потоками. Они знают, что мы не допустим накопления неприемлемых уровней долга, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Местные общины извлекут для себя большую выгоду из добавленной стоимости инвестиций в инфраструктуру. Мы привлечём к сотрудничеству с нами частный сектор. А подходящего для этого частного сектора в Китае не существует. Так что это настоящая альтернатива ».

Брюссель хочет, чтобы основные инвестиций пошли на:

- цифровые проекты,

- транспорт,

- здравоохранение,

- климат и энергию,

- и, наконец, образование.

В рамках китайской концепции возрождения Великого Шёлкового пути с 2013 года осуществляется огромный набор глобальных проектов инфраструктурных проектов. Как партнёр в этом участвует и Россия.

Ведущий специалист по китайским делам в Европарламенте считает, что ЕС поздновато вступает в новую большую игру, однако нужные результаты уже наметились:

«Одно лишь обсуждение «Глобальных ворот» уже оказало влияние на Китай, - сказал немецкий зелёный Рейнхард Бутикофер. - Тот, кто внимательно прислушивается к голосам из Пекина, заметил, что Си Цзиньпин внезапно заговорил о качественных проектах - это нечто новое. Он вдруг заговорил об устойчивости - это новость. То, что Китай теперь подтягивается к этим критериям, уже является положительным эффектом, который произвели мы. И в этом отношении я приветствую любую конкуренцию».

Еврокомиссия не назвала конкретных проектов, в которые будут вкладываться капиталы ЕС. Однако источники в Брюсселе сообщили, что это может быть соединение стран и континентов путём прокладки подводных кабелей для передачи данных и строительства современных транспортных артерий.