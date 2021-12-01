Брюссель даёт больше "гибкости" для оформления убежища

Бурные споры вызвали предложения Еврокомиссии о временном изменении процедуры предоставления убежища. Она подтвердила, что должны быть высланы обратно в свои и транзитные страны лица, не имеющие права на защиту в ЕС. Но определять это сложно и долго. Поэтому Брюссель готов разрешить пострадавшим от миграционного кризиса Варшаве, Риге и Вильнюсу проявлять больше гибкости при оформлении документов незаконно проникших через внешние рубежи Евросоюза.

«Это даст Польше, Латвии и Литве больше времени для регистрации ходатайств о предоставлении убежища, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Эти страна должны создать специальные пункты для регистрации и направлять желающих получить убежища в эти пункты".

Такие требования не хочет выполнять Польша. Она отказывается пропустить в приграничные районы представителей СМИ, гуманитарных агентства и европейских учреждений. По сведениям благотворительной организации OXFAM, на польской стороне застряло множество людей, пытающихся добраться до других стран ЕС, прежде всего, Германии. Получив право на гибкость, местные власти могут перевести их в охраняемые лагеря и держать там более 16 недель.

«Дело не столько в продлении процесса, из-за чего люди будут дольше находиться под стражей в суровых условиях как в местах заключения. Это усугубит ситуации на границе, где невозможно получить доступ к процедуре предоставления убежища, доступ к юридической помощи, доступ к медицинским услугам. Всё это никак не соответствует правилам обращения с беженцами и мешает справедливому рассмотрению их дел, - сказала глава представительства OXFAM в ЕС Евелин ван Ромбург. - Именно в этом направлении развивается сейчас обстановка в Польше и странах Балтии. Еврокомиссия не может не замечать неадекватности происходящего. Таковы фундаментальные проблемы с её предложением".

Илва Юханнсон добавила, что на границе попали в ловушку невинные люди. По словам еврокомиссара, необходим жёсткий подход, чтобы дать Александру Лукашенко сильный сигнал.