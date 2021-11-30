Русский станет обязательным в вузах ЦАР

Русский язык станет обязательным для изучения в университетах ЦАР с 2022 года, сообщают местные СМИ. Соответствующий указ подписал в понедельник президент страны Фостен-Арханж Туадера в рамках плана по развитию сотрудничества между Россией и Центральноафриканской Республикой.

С 2019 года русский стал одним из языков, предлагаемых на выбор в школах вместе с французским, испанским и китайским языками. Издание Corbeaunews Centrafrique отмечает, что в университетском образовании русский заменит испанский, поскольку "в стране отмечается недостаток преподавателей испанского языка".

В вузах ЦАР уже разрабатывают специальные программы обучения. Планируется, что в январе следующего года министр образования посетит Москву и встретится со своим российским коллегой, чтобы обсудить возможность направления преподавателей русского языка как иностранного из России в местные вузы.

В 2018 году Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве, после которого Москва направила в страну военных инструкторов для подготовки армии в условиях продолжающейся гражданской войны.

29 ноября в Банги открыли памятник российским военным, "павшим на фронте за освобождение родины-матери, взятой в заложники захватчиком".

"Вмешательство России в войну, объявленную президентом Туадера, стало оборотной стороной тех бед, которые терзают общество ЦАР", - написал в Facebook руководитель канцелярии министерства по делам молодежи и спорта Эритье де Бонер Доненг-Вазумон.