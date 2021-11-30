Украденные боги Непала

В ближайшие дни в Непале установят на прежнее место статую богини Лакшми, украденную из храма в Патане в 1984-м году. Каменное изваяние затем попало в коллекцию музея искусств Далласа в Техасе.

В этому году в Непал в общей сложности были возвращены семь реликвий, власти страны добиваются согласия Франции, Великобритании и США на репатриацию множества других артефактов.

"Для нас это не просто предметы искусства, это воплощения божеств, они представляют собой живое наследие, с которым связаны многие друге аспекты нашей культуры. Такая живая культура — большая редкость в современном мире", — говорит непальский искусствовед Рабиндра Пури.

Кампания по возвращению объектов культурного наследия в Непале активизировалась благодаря усилиям местных волонтеров, которые объединились в соцсетях и выявили в коллекциях музеев и аукционных домов по всему миру уже сотни украденных из Непала предметов.

Экспорт артефактов из Непала запрещен с 1956 года. Но по оценкам экспертов и непальского правительства, начиная с 1980-х годов из региона были незаконно вывезены десятки тысяч предеметов искусства и религиозных реликвий.