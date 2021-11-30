Великая француженка из США

Символ эмансипации женщин и борьбы с расизмом, участница движения Сопротивления нацистской оккупации, танцовщица и певица Жозефина Бейкер оставила особый след в истории Франции, страны, чьей приёмной дочерью она стала, и Франция открывает для неё двери своего Пантеона.

Жозефина родилась в 1906 году в США в бедной семье в Миссури и с раннего детства уже познала, что такое расовая дискриминация. Выданная насильно замуж в 13 лет, она уходит от мужа и становится танцовщицей в бродвейских кабаре. А затем пересекает Атлантику и обсновывается в Париже.

В бурных 20-х годах сплав жизнерадостности, эксцентричности и джаза приносят ей признание: в Folies Bergères Бейкер выходит на сцену с поясом из бананов и живой пантерой, без колебаний используя колониальные клише. Иименно в её исполнении парижская публика впервые увидела чарльстон.

Во время Второй мировой Жозефина Бейкер выступала перед французскими войсками, работала на движение Сопротивления и разведку. Была награждена медалями и знаком Военного креста.

Не забывала она и свою первую родину, поддерживая движение за гражданские права в США и Мартина Лютера Кинга; усыновила 12 сирот с разным цветом кожи, создав свою образцовую семью, которая проживала в замке Миланд в Перигоре на юго-западе Франции.

Скончалась Жозефина Бейкер 12 апреля 1975 года в возрасте 68 лет и была похоронена в Монако с воинскими почестями. В 2021 году президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о её перезахоронении в Пантеоне, где покоятся Виктор Гюго, Александр Дюма, Жан Мулен, Эмиль Золя, Жану Жорес и другие великие французы. Бейкер стала шестой женщиной, удостоенной этой почести вместе с Симоной Вейль и Мари Кюри.

"Вход в Пантеон - это сильный символический момент. Выбор того, кто войдет, зависит от ценности его вклада. Люди, которые находятся здесь, много сделали для другмих. Не только своим превосходством и определённой области, но и истинным служением", - говорит Давид Мадек, администатор Пантеона.

Церемония установки гроба в Пантеон проходит в присутствии президента Франции в сопровождении национального гимна. "Марсельза" на этот раз прозвучала в исполнении самой Жозефины Бейкер.