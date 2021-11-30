Жозефина Бейкер стала первой темнокожей женщиной, удостоенной чести быть увековеченной во французском Пантеоне — усыпальнице для великих людей Республики, расположенной на холме на Левом берегу Парижа.

Уроженка США Жозефина Бейкер получила гражданство Франции в 1937 году. Артистка переехала в Европу, чтобы избежать расовой сегрегации и стала суперзвездой своего времени.

Этим статусом Жозефина Бейкер и воспользовалась для борьбы с нацистами: она передавала военной разведке секретную информацию, собранную на приемах и вечеринках с участием немецких чиновников.

Церемонию символического захоронения возглавил президент франции Эммануэль Макрон. Моя Франция — это Жозефина", — сказал он.

"Её делом были универсальные ценности, единство человеческой расы, приоритет равенства над личными интересами, радушное отношению ко всем различиям, стремление к единству с достоинством и волей, эмансипация против сдерживания", — отметил глава государства.

Останки Жозефины Бейкер по просьбе семьи покоятся в Монако. Память великой женщины сохранится не только в Пантеоне — ее имя добавлено к названию парижской станции метро, которая теперь известна как "Gaîté - Joséphine Baker".