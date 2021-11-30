На Барбадосе спустили штандарт королевы Великобритании

Cохранить связи между Великобританией и Барбадосом призвал во вторник наследник британского престола Принц Чарльз, гость церемонии в честь официального провозглашения карибского государства Республикой.

На площади Национальных героев в столице Бриджтауне был спущен штандарт королевы Елизаветы II и поднят штандарт нового президента страны - Сандры Мэйсон. По окончании торжественной церемонии в честь 55-летия объявления независимости и провозглашения Республики прошёл военный парад.

Поправки в конституцию, по которым королева Великобритании больше не будет главой карибского государства, нижняя палата парламента Барбадоса единогласно поддержала в конце сентября. Месяц спустя на пост президента избрали 72-летнюю Сандру Мэйсон, которая до того была генерал-губернатором острова.

При этом Барбадос останется в составе Содружества, возглавляемого Великобританией, и после провозглашения Республики. По случаю торжества известной певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса. Несмотря на исключительность момента, власти призвали граждан соблюдать социальную дистанцию и прочие санитарные меры.

Первое поселение англичан на Барбадосе было создано в 1627 году. На острове производили тростниковый сахар. По некоторым данным, в период с 1627 года по 1833 годы сюда завезли около 600 тысяч рабов.