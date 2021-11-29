Tam Tam Basket: итальянцы из Африки

Жители Италии, но не итальянцы - такой официальный статус у молодых баскетболистов из Кастель-Вольтурно, крупнейшего африканского сообщества в Европе.

По действующему закону подростки в возрасте до 18 лет, рожденные от родителей-иностранцев, не могут получить итальянское гражданство вплоть до достижения совершеннолетия, даже если они родились в Италии и полностью интегрированы в общество.

Итальянская федерация баскетбола установила для участия в национальных соревнованиях квоту - лишь два иностранца на команду - и юношеская команда Tam Tam Basket, где все игроки африканского происхождения, не может в них участвовать, даже став победителем регионального чемпионата.

_"Когда они играют, они не задумываются об этой проблеме, _- говорит Массимо Антонелли, президент Tam Tam Basket. - Н__о потом приходит осознание того, что им закрыта дорога в национальную лигу. Посмотрите, как они всегда улыбаются во время игры, потому что им это нравится, а поскольку им это нравится, я думаю, им следует разрешить играть без препятствий".

Лука Паламара, Euronews:

"Они родились в этой стране, выросли здесь, ходят в школу. Итальянский - их родной язык, и они любят играть в баскетбол. Но - хотите верьте, хотите нет - им не разрешали играть матчи в национальной лиге, потому что они ещё не считаются итальянцами. Что ж, сегодня у них для вас есть новость: они итальянцы!"

"Меня зовут Хвала, мне 16 лет, я родился в Кастель-Вольтурно и учусь в четвертом классе средней школы, - говорит Праиз Айфува, который играет под 17-ым номером. - Я считаю себя итальянцем, потому что я здесь родился, и нигерийцем, потому что я нигерийского происхождения. Я считаю себя обоими. Я был расстроен, когода нам не позволили играть в национальной лиге, я считаю это несправедливым, ведь мы родились и выросли здесь. Но, слава Богу, теперь они позволили нам играть, так что я счастлив".

После массового протеста в социальных сетях, и интереса, проявленного даже на самом высоком политическом уровне Итальянская федерация баскетбола сделала для игроков Tam Tam Basket исключение, чтобы они могли соревноваться со всеми другими юношескими командами страны.

"Нам было очень грустно в течение нескольких дней, но потом мы услышали прекрасную новость: наконец-то мы сможем сыграть в национальной лиге и всем покажем, на что способна команда __Tam Tam Basket", - говорит баскетболист Карим Мустафа.

Игроки Tam Tam Basket добились своего, но эта битва ещё не выиграна: около миллиона итальянцев иностранного происхождения в возрасте до 18 лет всё ещё ждут, чтобы их права были признаны в спорте и обществе.