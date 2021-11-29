Магдалена Андерссон во второй раз за несколько дней избрана премьер-министром Швеции

Кабинет министров Швеции все-таки возглавила женщина, впервые в истории. Новый лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон была избрана на этот пост во второй раз менее чем за неделю.

24 ноября спустя несколько часов после утверждения Андерссон заявила о своей вынужденной отставке. Это произошло после того, как парламент отказался принять проект государственного бюджета. "Я не хочу возглавлять правительство, если есть основания для сомнений в его легитимности", – объяснила она.

Ранее Магдалена Андерссон занимала посты председателя Международного валютного и финансового комитета в составе МВФ и министра финансов Швеции, также став первой женщиной во главе этого ведомства.

Бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен ушел в отставку 10 ноября. Он неоднократно называл свое правительство "феминистским" и таким, в котором вопросы гендерного равенства занимают центральное место. Теперь он сам уступил свой пост женщине.